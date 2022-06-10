В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, в результате чего два мирных жителя получили ранения. Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела по улице Водонапорной получили ранения мужчина и женщина», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Уточняется, что им в данный момент оказывают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими военными Новобахмутовки в ДНР погибли два человека.

Также сообщалось о 13 погибших в результате обстрела города Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. 

При атаке повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.

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