В ЛНР рассказали о повреждениях при обстреле украинскими военными города Стаханова

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В результате обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР повреждены 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ЛНР рассказали о повреждениях при обстреле украинскими военными города Стаханова
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Повреждено 19 жилых домов граждан. Разрушены и повреждены следующие объекты инфраструктуры: медицинский и педагогический колледжи с общежитием, Промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что под обстрел попали городской парк «Горняк», административное здание ГУВД МВД города, заведение общественного питания, а также газопровод низкого давления.

Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими военными города Стаханова в ЛНР увеличилось до 13.

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