В ЛНР рассказали о повреждениях при обстреле украинскими военными города Стаханова

В результате обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР повреждены 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

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