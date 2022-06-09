В ЛНР рассказали о повреждениях при обстреле украинскими военными города Стаханова
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
«Повреждено 19 жилых домов граждан. Разрушены и повреждены следующие объекты инфраструктуры: медицинский и педагогический колледжи с общежитием, Промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что под обстрел попали городской парк «Горняк», административное здание ГУВД МВД города, заведение общественного питания, а также газопровод низкого давления.
Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими военными города Стаханова в ЛНР увеличилось до 13.