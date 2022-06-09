Глава ЛНР выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле Стаханова

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования родственникам погибших в результате обстрела города Стаханова со стороны ВСУ.

«В одном из домов обрушились два верхних этажа — из-под завалов спасатели достали тела 13 человек. Вражеский обстрел унёс жизни ещё двух стахановчан, около десяти ранены», — написал Пасечник в Telegram.

Он выразил уверенность, что виновные в преступлениях украинские силовики понесут наказание и «ответят за каждый разрушенный дом, за каждого погибшего и раненого мирного жителя республики».

Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими военными города Стаханова в ЛНР увеличилось до 13.