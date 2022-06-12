СК России возбудил два уголовных дела против украинских военных

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих.

«В СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что фигурантами дел стали военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

Ранее российские следователи установили личности двух командиров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.