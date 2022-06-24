«Кадровый голод нарастает»: как на Украине мобилизуют уклонистов, женщин и заключённых

На Украине дефицит военных кадров: Минобороны страны призывает в армию всё больше гражданских лиц, не имеющих опыта военной службы. Повестки вручают на улицах, призывников ищут даже в местах лишения свободы, ведётся активный розыск уклонистов. Не вставшим на воинский учёт женщинам в возрасте от 18 до 60 лет, владеющим гражданскими профессиями из призывного списка, грозит штраф. RT поговорил с сотрудником украинского военкомата и скрывающимися от властей военнообязанными.

За призывниками на Украине идёт настоящая охота. Если раньше повестку молодому человеку должен был вручать сотрудник военкомата, то теперь эту функцию могут выполнять представители органов местного самоуправления. Пришёл в администрацию получить какую-либо справку — дополнительно получаешь повестку.

Призывной пункт в Днепре

Legion-Media

Полиции разрешено задерживать граждан на улицах и доставлять их в военкоматы. Апогеем такой гражданской политики стала история, случившаяся в середине июня в Одессе. В одном из развлекательных заведений города на пляже молодая пара публично занималась сексом. Видео попало в интернет и привлекло внимание органов правопорядка. Специалисты оперативно установили: герои на видео к военной службе годны.

Нарушителей быстро нашли и собирались было уже отправить на фронт. Об этом по горячим следам даже отчитался глава военной администрации города Сергей Братчук. Однако позже выяснилось, что молодой человек — иностранец и, таким образом, мобилизации не подлежит. Тогда на пару завели уголовное дело о хулиганстве. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы. Как именно вручали повестку иностранцу, Братчук не пояснял.

Призывной пункт в Днепре

Legion-Media

Тактичный призыв

Возмущение украинских граждан также вызывает тактика военкоматов. Их сотрудники теперь не всегда приносят повестки домой, как это было раньше, а нередко буквально отлавливают людей призывного возраста — на улицах, в кафе, увеселительных заведениях и на пляжах. Когда украинские юристы начали изучать правомочность подобных действий, оказалось, что закон успели исправить и в этом нет нарушений.

«На Украине во время всеобщей мобилизации повестки могут вручать лично в руки в любом месте: на улице, блокпостах и рабочем месте», — разъяснил ситуацию в социальных сетях киевский адвокат Максим Лапшин.

RT связался с действующим сотрудником одного из киевских военкоматов Виктором Петренко (имя и фамилия по просьбе собеседника изменены. — RT). Он подтвердил, что повестки выдают на улицах всем людям призывного возраста.

«Украине необходимы свежие силы. Поэтому в первую очередь производится мобилизация новобранцев. Им вручаются повестки в публичных местах (это всем известно): в торговых центрах, зонах отдыха, на автозаправках — не имеет значения. Поставлена цель набрать как можно больше для формирования военного резерва», — рассказал сотрудник военкомата.

По мнению генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова, украинские власти пошли на такие крайние меры из-за того, что граждане массово уклоняются от призыва и не хотят идти воевать.

«Где поймают, там и вручают. Это от отчаяния, потому что управление государством разбалансировано и они (правительство и Минобороны Украины. — RT) приспосабливают законодательство к реалиям своей современной жизни. На Украине огромное количество дезертиров, уклонистов — тех, кто не хочет служить. Как их будут ловить? Поэтому сейчас они (правительство и Минобороны Украины. — RT) формируют нормативную базу, чтобы иметь хоть какой-то механизм для призыва людей в армию», — пояснил Михайлов.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Ужгороде

Gettyimages.ru

Свою историю RT рассказал житель Запорожья Николай, которого во время поездки в другой населённый пункт вместе с товарищем остановили на блокпосту и потребовали предъявить военные билеты.

«Разговор закончился тем, что нас отпустили под обязательство в срочном порядке отправиться в военкоматы по месту прописки для получения документов, выдаваемых гражданам перед прохождением военной службы. Теперь мы скрываемся в небольшом посёлке. Выходить на улицу стараемся редко, про поездки в город или через блокпосты и речи не идёт», — сказал Николай.

Сейчас в отношении молодого человека могут возбудить уголовное дело. Он об этом знает, но всё равно предпочитает скрываться от армии.

Портовая раздача

В Одессе люди уже привыкли к ежедневной раздаче повесток на улице и противодействуют властям как могут. Несогласные служить одесситы создали Telegram-канал, в котором в режиме реального времени указывают адреса, где работают патрули и сотрудники военкоматов.

Одесские власти тоже применяют эффективную тактику — поквартирный обход. Идут не к конкретному призывнику по конкретному адресу, а тотально собирают данные обо всех жильцах. Стучатся во все двери и требуют предоставить личные данные находящихся в квартирах мужчин. За отказ угрожают уголовным преследованием. Если военкомы не застали призывника по месту прописки, они нередко приклеивают повестку прямо на входную дверь квартиры.

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Чтобы на улицах и в общественных местах скандалов было меньше, граждан под любым предлогом стараются приглашать в полицейские участки, например для проверки документов, за мелкое нарушение общественного порядка, правил дорожного движения, просрочку оплаты кредитов или коммунальных платежей и так далее.

Состояние здоровья призывников и мобилизованных не сильно беспокоит медиков. Одессит по имени Евгений получил повестку на улице. В военкомат он нарочно пришёл пьяным. Тем не менее его отправили на прохождение медицинской комиссии.

«Прежде всего выясняют, служил или нет. Если нет, то отправляют на медкомиссию. Всего четыре врача: хирург, невропатолог, психиатр и окулист. Никаких обследований не производится. Врачи только задают вопросы — и всё», — рассказал Евгений в беседе с RT.

Евгения признали годным для несения службы, отправили домой и приказали явиться в военкомат на следующий день. Трезвым. Теперь Евгений находится в бегах.

Женское дело

Для обеспечения призыва и мобилизации женщин рамки закона расширили ещё в конце прошлого года. Тогда вступил в силу закон, согласно которому женщины от 18 до 60 лет определённых профессий обязаны самостоятельно встать на воинский учёт.

Эту законодательную инициативу внёс на рассмотрение в Верховную раду лично Владимир Зеленский, и в итоге она была принята. А в декабре 2021 года Минобороны Украины опубликовало приказ 1566/37188 «Об утверждении Перечня специальностей и (или) профессий, родственных соответствующим военно-учётным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учёт военнообязанных».

Согласно этому приказу, постановке на воинский учёт подлежат женщины десятков профессий, в том числе сотрудницы различных уровней судебной и исполнительной ветвей власти, от судебных секретарей и работников отделов делопроизводства до сотрудниц прокурорского надзора.

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Однако в списке военнообязанных оказались и женщины сугубо гражданских профессий: руководители подразделений по рекламе и связям с общественностью, менеджеры в сфере предоставления информации, менеджеры по рекламе, информационные аналитики, редакторы, журналисты и ряд других.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, женщины этих профессий могут быть призваны только в качестве служащих Министерства обороны на гражданские должности, но это не исключает того, что они могут оказаться на фронте.

«Женщины этих профессий не являются военнослужащими и военнообязанными, но их могут призвать в армию по распоряжению президента. Они не комбатанты, не должны брать в руки оружие и принимать участие в боевых действиях, но они могут быть прикомандированы к воюющим частям», — подчеркнул эксперт.

Согласно новому закону, обладающие перечисленными профессиями женщины обязаны добровольно встать на воинский учёт до 31 декабря 2022 года. В противном случае их ждёт штраф.

Также женщины вышеуказанных профессий не могут устроиться на новое место работы, не имея на руках военного билета или временных удостоверений, выданных в военкоматах.

Как будут использовать женский гражданский резерв, достоверно неизвестно, но если дойдёт дело до фронта, то такие кадры просто не смогут эффективно выполнять свои задачи, уверен Александр Михайлов.

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«Военно-учётная специальность требует определённой квалификации и навыков. А какие задачи будут ставиться пиарщикам или телеграмщикам? Они специалисты по информационной войне? Рекламщицы, которые продавали женские колготки, никакого отношения к информационной войне не имеют, они ничего об этом не знают», — отметил генерал ФСБ в отставке.

Полная комплектация

В отдельных областях Украины уже несколько месяцев популяризируется добровольный набор женщин в отряды так называемой самообороны и тербатальоны, в том числе в те, которые планируют отправлять на фронт. Так, мэр Ивано-Франковска ещё в апреле объявил набор девушек и женщин в батальон «Карпатская сечь» и заявил, что они «будут служить наравне с мужчинами».

Мобилизованных добровольцев сортируют. Кого-то отправляют в отряды быстрого реагирования для охраны различных объектов в тылу, других готовят к фронту.

«Часть людей однозначно отправляется в учебки. Там они проходят курс обучения от натовских инструкторов или военных ВСУ. Затем отправляются в зону боевых действий», — рассказал RT сотрудник киевского военкомата Виктор Петренко (напомним, его имя мы изменили).

Последние волны

Повальный призыв в украинскую армию связан с большими потерями на фронте, отмечают эксперты. Уже сейчас боевые подразделения ВСУ укомплектованы людьми, не имеющими опыта военной службы.

«Если взять 36-ю бригаду морской пехоты, то в её составе лишь единицы окончили профессиональные военные училища, все остальные — это мобилизованные в 2014—2018 годах. В отдельных подразделениях минимум 80% личного состава — это мобилизованные последних волн. Среди них есть и женщины. Это настоящее пушечное мясо», — рассказал политолог Сергей Карнаухов.

«Уже было три мобилизации (с начала СВО. — RT). Молодые люди призывного возраста рванули кто в Польшу, кто в Германию, кто куда. Удалось наскрести 70—80 тыс. Затем вторая волна, третья волна. Но всё это рассосалось по батальонам теробороны», — рассказал RT военный эксперт полковник запаса Виктор Баранец.

С самого начала спецоперации украинское командование формирует так называемые территориальные батальоны обороны. Эти подразделения вооружённых непрофессионалов должны были заниматься охраной порядка и защитой своих городов. В феврале и начале марта туда охотно шли добровольцы, но после того, как тербаты стали направлять на фронт, число желающих вступить в их ряды резко сократилось.

Тербаты хуже всех оснащены вооружением, транспортом, боеприпасами и продовольствием. Их бойцы регулярно записывают гневные обращения в адрес своего президента, жалуются на плохую организацию службы и преступные приказы командиров. Нередко именно тербатами пытаются заткнуть дыры на самых опасных участках фронта. Такая тактика связана с тем, что большое количество подготовленных украинских военных были убиты или ранены в первые месяцы спецоперации.

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«И контрактников не хватает, и офицеров. Кадровый голод в украинской армии нарастает, ведь за время спецоперации было выведено из строя огромное количество матёрых нацистов. А те запасники, которые встали в строй, для боя не годятся. Но самое главное, что наступает дефицит не только по кадровым военным, но и по теробороне. Такой дефицит, что начинают призывать даже женщин», — отмечает Виктор Баранец.

Служить или сидеть

Дошло до того, что украинские военные стали пополнять свои ряды даже преступниками.

Так, 17 мая глава юстиции Украины Денис Малюка рапортовал в телеэфире: «Из тюрьмы выпущены 363 человека. Этому предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только тех, кто не представляет опасности и где действительно была возможность привлечь их к защите нашего государства».

Тактика «сиди или воюй» применяется ВСУ уже много лет. Так, во время освобождения ЛНР в Рубежном сдался в плен украинский солдат Антон Мороз. Он оказался наркоманом со стажем. В 2015 году он попался за хранение наркотиков, но вместо уголовного дела и тюремного срока ему предложили повоевать. Во время допросов Антон признался, что командиры ВСУ не обращают внимания на то, что рядовые и сержанты употребляют спиртное и наркотики, — лишь бы приказы выполняли.