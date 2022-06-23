«После того, как Киев выполнит требования»: в Кремле назвали условие создания плана урегулирования конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно после того, как Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что украинские власти прекрасно знают, о каких условиях идёт речь. Между тем Минобороны РФ сообщило, что ВСУ продолжают нести значительные потери в ходе спецоперации. По словам спикера ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки были уничтожены более 650 националистов, 17 танков и других бронемашин, 21 беспилотник. В рамках контрбатарейной борьбы поражены восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» и 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.

Работа над планом мирного урегулирования конфликта на Украине возможна после выполнения Киевом всех требований со стороны Москвы, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации проекта такого документа в журнале The National Interest.

«Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков, отметив, что у Кремля не было возможности ознакомиться с этим материалом. На уточняющий вопрос о конкретных претензиях Москвы он ответил: «Украина прекрасно знает всё».

Пресс-секретарь президента также сообщил, что российская сторона тщательно фиксирует все эпизоды использования западных вооружений в украинском конфликте.

«Поэтому если какая-то часть из этих вооружений доберётся до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», — ответил он на вопрос, готова ли Москва поверить заверениям Киева, что поставляемое западными странами оружие не будет использоваться для ударов по российской территории.

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На этом фоне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли американские ракетные комплексы HIMARS.

Ранее в Пентагоне заявляли, что реактивные системы залпового огня поставляются украинским войскам на условиях неприменения этих систем по территории РФ. Однако в российском Минобороны не исключают, что киевский режим будет использовать эти РСЗО для удара по приграничным районам.

Сводка Минобороны о ходе СВО

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга о ходе проведения специальной военной операции сообщил, что украинские формирования продолжают нести значительные потери.

«В разгромленном под населённым пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 ранеными. В каждой из рот данного батальона — не более 15—20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчинённых и дезертировал из района боевых действий», — заявил Конашенков.

Согласно данным МО, менее 50% личного состава осталось в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в районе населённого пункта Клиновое. «Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжёлыми ранениями», — добавил он.

За минувшие сутки ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили в районе Николаева 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещённых в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства. Также были поражены три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, живая сила и военная техника противника.

Конашенков сообщил, что в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были уничтожены более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено восемь украинских взводов РСЗО «Ураган», а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.

Вместе с тем российские средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, перехватили одну баллистическую ракету «Точка-У» и 22 реактивных снаряда РСЗО.