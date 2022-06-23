«После того, как Киев выполнит требования»: в Кремле назвали условие создания плана урегулирования конфликта на Украине
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Работа над планом мирного урегулирования конфликта на Украине возможна после выполнения Киевом всех требований со стороны Москвы, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации проекта такого документа в журнале The National Interest.
«Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков, отметив, что у Кремля не было возможности ознакомиться с этим материалом. На уточняющий вопрос о конкретных претензиях Москвы он ответил: «Украина прекрасно знает всё».
Пресс-секретарь президента также сообщил, что российская сторона тщательно фиксирует все эпизоды использования западных вооружений в украинском конфликте.
«Поэтому если какая-то часть из этих вооружений доберётся до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», — ответил он на вопрос, готова ли Москва поверить заверениям Киева, что поставляемое западными странами оружие не будет использоваться для ударов по российской территории.
На этом фоне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли американские ракетные комплексы HIMARS.
Ранее в Пентагоне заявляли, что реактивные системы залпового огня поставляются украинским войскам на условиях неприменения этих систем по территории РФ. Однако в российском Минобороны не исключают, что киевский режим будет использовать эти РСЗО для удара по приграничным районам.
Сводка Минобороны о ходе СВО
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга о ходе проведения специальной военной операции сообщил, что украинские формирования продолжают нести значительные потери.
«В разгромленном под населённым пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 ранеными. В каждой из рот данного батальона — не более 15—20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчинённых и дезертировал из района боевых действий», — заявил Конашенков.
Согласно данным МО, менее 50% личного состава осталось в подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в районе населённого пункта Клиновое. «Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжёлыми ранениями», — добавил он.
За минувшие сутки ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили в районе Николаева 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещённых в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства. Также были поражены три базы ремонта бронетанковой техники, четыре пункта управления, живая сила и военная техника противника.
Конашенков сообщил, что в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки были уничтожены более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.
В рамках контрбатарейной борьбы поражено восемь украинских взводов РСЗО «Ураган», а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.
Вместе с тем российские средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, перехватили одну баллистическую ракету «Точка-У» и 22 реактивных снаряда РСЗО.
- © Министерство обороны РФ
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