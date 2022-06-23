Песков заявил, что мирный план возможен после выполнения Киевом всех требований Москвы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирный план возможен после выполнения Киевом всех требований Москвы.
Песков заявил, что мирный план возможен после выполнения Киевом всех требований Москвы
  • © Пресс-служба президента РФ

Он ответил на вопрос, видел ли Кремль статью в американском издании The National Interest, в которой был предложен план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

По его словам, у Кремля не было возможности ознакомиться с этим материалом.

«Что касается мирного плана, то да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», — сказал Песков.

Также, отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что «Украина прекрасно знает», о каких требованиях идёт речь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

Как отметил министр, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.

До этого Лавров заявил, что Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации упустили возможность добиться мирного урегулирования на Украине, когда на протяжении семи лет не реагировали на саботаж Киевом Минских соглашений.

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