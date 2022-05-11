Лавров: Генсек ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине 

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации упустили возможность добиться мирного урегулирования на Украине, когда на протяжении семи лет не реагировали на саботаж Киевом Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Омана Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

«К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая ее Генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования, когда долгие семь лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договорённости об урегулировании на востоке Украины», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона посоветовала Генсеку ООН прежде всего потребовать от Киева прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Лавров добавил, что представитель секретариата ООН «сейчас находится «на земле» и старается помочь в решении поставленных нами вопросов».

Ранее Гутерреш заявил о намерении продолжать прилагать миротворческие усилия по Украине.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия на Украину не принесут мира.