Лавров: Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью НТВ заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

«Возьмите инсценировку переговоров, которая провалилась после Стамбула: они просто сами расписались в том, что они этих переговоров не хотят», — сказал он.

Он отметил, что российской стороне до сих пор непонятно, какой инструктаж получает президент Украины Владимир Зеленский «от своих хозяев в Вашингтоне, Лондоне».

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%.

По его словам, в настоящее время складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен.