Мединский: проект договора России и Украины в апреле был согласован на 75%

Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75», — цитирует Мединского ТАСС.

В настоящее время складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен, отметил он.

При этом Россия открыта к переговорам с украинской стороной, заключил Мединский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.