Мединский: проект договора России и Украины в апреле был согласован на 75%

Короткая ссылка
Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
Мединский: проект договора России и Украины в апреле был согласован на 75%
  • РИА Новости

«У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75», — цитирует Мединского ТАСС.

В настоящее время складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен, отметил он.

При этом Россия открыта к переговорам с украинской стороной, заключил Мединский.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить