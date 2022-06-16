Мединский: проект договора России и Украины в апреле был согласован на 75%
- РИА Новости
«У нас на протяжении долгого времени шли интенсивные переговоры с украинской стороной об условиях посткризисного урегулирования. Эти переговоры завершились 15 апреля тем, что мы передали украинской стороне согласованный переговорными группами проект договора. Он согласован был процентов на 75», — цитирует Мединского ТАСС.
В настоящее время складывается ощущение, что мир руководству Украины не нужен, отметил он.
При этом Россия открыта к переговорам с украинской стороной, заключил Мединский.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.