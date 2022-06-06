Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.
Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией
  • РИА Новости

«Переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась», — заявил министр.

Он добавил, что у России есть все основания полагать, что Киев выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства западного мира.

Лавров добавил, что Москва была готова работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги.

«И до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров прокомментировал поставки Украине американских ракет дальнего действия.

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