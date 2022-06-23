«Предусмотрели заранее»: за месяц до начала СВО США готовили к применению на Украине ракетные установки HIMARS

Как выяснил RT, Корпус морской пехоты США (United States Marine Corps) в январе 2022 года объявил тендер о переоборудовании 223 армейских грузовиков в машины перезаряжания для ракетных установок HIMARS. Это примерно половина от общего количества HIMARS на вооружении армии США. Модифицированные системы Вашингтон поставляет Киеву в рамках военной помощи. Дата объявления тендера указывает на то, что в Америке заранее готовились к военному конфликту с применением РСЗО, считают опрошенные RT эксперты.

Как сообщал RT ранее, украинские военнослужащие приступили к обучению на первых четырёх установках залпового огня HIMARS. Ранее США анонсировали поставку машин до конца июня.

Установки необходимо оперативно обслуживать, ремонтировать и обеспечивать снарядами — и для этого требуется едва ли не больше машин, чем количество самих установок. Об этом писало американское издание Politico.

RT нашёл государственный тендер, свидетельствующий о том, что США понадобилось срочно получить две сотни машин поддержки для HIMARS. Тендер был объявлен в январе 2022 года — за месяц до начала специальной военной операции.

По запросу морпехов

6 января 2022 года на портале государственных закупок США (SAM) появилось объявление о запросе предложений для переоборудования обычных военных грузовиков в «автомобили перезарядки» для HIMARS.

«Командование по системам для Корпуса морской пехоты США запрашивает информацию для выявления заинтересованных поставщиков, имеющих техническую возможность переоборудования до 223 грузовых машин MTVR в машины перезарядки высокомобильных реактивных артиллерийских систем (HIMARS RSV)», — говорится в описании тендера на портале госзакупок.

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Стоимость контракта в документе не указана, так как сам документ является запросом ценовых предложений, то есть государственный заказчик ждёт предложения от исполнителей, из которых выберет наиболее выгодное.

HIMARS RSV — это уже поступившая на вооружение система, уточняют авторы документа, тем самым подчёркивая: корпус морской пехоты решил, что целесообразнее взять уже имеющиеся грузовики MTVR и переоборудовать их в машины HIMARS RSV, вместо того чтобы заказать новые.

Армейский грузовик MTVR — один из самых популярных и стоит на вооружении с 2000 года. Машина перезарядки выглядит как кран-манипулятор с плоской платформой, где и располагается контейнер с боеприпасами.

Ответы на запрос корпуса морпехов должны были быть получены до 11 марта 2022 года.

Подготовка к неизбежному

Как отмечают военные эксперты, установки, вероятно, специально готовились для поставок на Украину, и делалось это заблаговременно.

«Это может говорить о том, что Штаты готовили Украину к активным действиям в Донбассе. Что ещё раз подтверждает необходимость превентивных действий со стороны России, — полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — Если бы Россия не начала специальную военную операцию, произошла бы трагедия».

Военный историк Юрий Кнутов, который учился в Ленинградском училище противовоздушной обороны и окончил службу в звании подполковника, рассказал в беседе с RT, что ракетным системам залпового огня требуется значительное количество сопровождающих машин, в том числе машин перезарядки.

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«Они не заряжают каждую ракету по отдельности. Снаряды на этих установках располагаются в контейнерах. Перезаряжание происходит путём замены отстрелянного контейнера целиком, — объяснил он. — Думаю, на каждый HIMARS необходима минимум одна машина сопровождения».

Предусмотрено бюджетом

Кнутов, который сейчас работает директором музея ПВО в подмосковной Балашихе, считает, что расходы на HIMARS закладывались в бюджете США как минимум за полгода до поставок.

«Пентагон верстает военный бюджет на следующий год весной, в марте-апреле. Свои пожелания по бюджету он передаёт в конгресс, который принимает бюджет в октябре, — отмечает Кнутов. — То есть бюджет на 2022 год был принят в октябре 2021 года. Это всё указывает на то, что вмешательство США в конфликт на Украине было предусмотрено в бюджете ещё в прошлом году».

Анализ финансовых документов показывает, что США готовились к прокси-войне с Россией через Украину, говорит Кнутов.

«Изменения в бюджет были заранее внесены и предусмотрены, — уверен эксперт. — В любом случае США бы спровоцировали конфликт. Либо сделали бы так, что Украина напала, либо вынудили бы нас нанести превентивный удар. И частью этого плана была поставка тяжёлых вооружений».

Ранее RT публиковал ряд материалов, доказывающих, что США готовили Украину к военным действиям. Так, инструкторы из США и Великобритании с 2017 года тренировали украинскую пехоту. А с 2014 года Штаты нарастили военную помощь Киеву: всего за восемь лет Вашингтон направил на Украину $3,3 млрд.

Четыре установки HIMARS, по данным СМИ, уже поступили на Украину. Ещё четыре США обещали поставить в ближайшее время.

Ранее в Минобороны США заявили, что Вашингтон намерен передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов HIMARS.

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Оружие для «неприменения»

Реактивные системы залпового огня HIMARS (M142) поступили на вооружение армии США в 2005 году, по состоянию на 2016 год их насчитывалось 417 штук.

О поставке украинской армии систем залпового огня HIMARS 1 июня публично заявил президент США Джо Байден. Передача будет осуществлена в рамках 11-го пакета военной помощи общей стоимостью $700 млн. Максимальная дальность стрельбы этой РСЗО — 500 км, однако Киев получит боеприпасы, способные поражать цели в пределах 80 км.

В Пентагоне утверждают, что США не заинтересованы в конфликте с Москвой, и акцентируют внимание на том, что поставка HIMARS киевскому режиму осуществляется на условиях неприменения этих систем по территории РФ. Формально в Киеве с этим согласились.

В Минобороны РФ считают, что украинское руководство будет использовать РСЗО для удара по российским регионам.