Аналитик Риттер заявил, что западное оружие на Украине будет уничтожено

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Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что поставляемое на Украину западное оружие будет уничтожено или захвачено Россией.
Аналитик Риттер заявил, что западное оружие на Украине будет уничтожено
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Всё, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено», — сказал Риттер.

Он также обратил внимание на то, что выделенные американским правительством на поддержку Киева средства могли быть потрачены на решение внутренних проблем США, но вместо этого они затеряются на Украине.

Также Риттер считает, что конфликт на Украине завершился бы, если бы Запад не поставлял Киеву вооружение.

Ранее Риттер в беседе с RT отметил, что руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России.

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