Аналитик Скотт Риттер: руководство НАТО забывает о своей вине в украинском кризисе
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Так он прокомментировал слова замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ о том, что организация больше не может выполнять обязательства против размещения войск в Восточной Европе.
«Заместитель генерального секретаря забыл, что конфликт начался из-за того, что альянс непрерывно расширялся на восток и подобрался вплотную к границам России. Это действия НАТО, а не России противоречат основополагающему акту о взаимных отношениях», — считает Риттер.
Всё, в чём он обвиняет Россию, «произошло из-за действий самого альянса», добавил он.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.
Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.