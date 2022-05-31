Аналитик Скотт Риттер: руководство НАТО забывает о своей вине в украинском кризисе

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Руководство НАТО в своих заявлениях забывает упомянуть, что украинский кризис стал следствием непрерывного расширения альянса на восток, пока он в итоге не подобрался вплотную к границам России, рассказал RT американский военный аналитик Скотт Риттер.
Аналитик Скотт Риттер: руководство НАТО забывает о своей вине в украинском кризисе
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Так он прокомментировал слова замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ о том, что организация больше не может выполнять обязательства против размещения войск в Восточной Европе.

«Заместитель генерального секретаря забыл, что конфликт начался из-за того, что альянс непрерывно расширялся на восток и подобрался вплотную к границам России. Это действия НАТО, а не России противоречат основополагающему акту о взаимных отношениях», — считает Риттер.

Всё, в чём он обвиняет Россию, «произошло из-за действий самого альянса», добавил он.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что альянс не нарушил обещания не расширяться на восток.

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