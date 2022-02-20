Генсек НАТО Столтенберг: НАТО не нарушила обещание не расширяться на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс не нарушил обещание не расширяться на восток.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — приводит РИА Новости ответ Столтенберга в эфире телеканала ARD на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что альянс нарушил своё слово.

По его словам, в данном договоре указано, что европейские страны могут вступать в НАТО, об этом также говорится в других международных документах.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс выражает готовность выслушать обеспокоенности России.