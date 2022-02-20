Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности выслушать обеспокоенности России

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НАТО выражает готовность выслушать обеспокоенности России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы от НАТО и США представили письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. Это показывает, что мы готовы к обсуждению, готовы выслушать обеспокоенности России», — приводит РИА Новости слова Столтенберга в эфире телеканала ARD.

По его словам, в альянсе готовы попробовать найти решение, которое поможет и НАТО и России.

Он отметил, что важную роль для обеих сторон играет вопрос контроля за вооружениями.

Ранее Столтенберг заявил, что в случае если цель Москвы заключается в том, чтобы иметь меньшую численность сил альянса на своих границах, то Россия получит лишь «больше НАТО».

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