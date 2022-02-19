Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса на границах

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае если цель Москвы заключается в том, чтобы иметь меньшую численность сил альянса на своих границах, то Россия получит лишь «больше НАТО».
Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса на границах
  • AP

«Если Россия хочет нас разделить, она фактически получит обратное, она получит более сплочённый Североатлантический альянс», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его словам, «если Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, она получит обратное — она получит больше НАТО».

Кроме того, генсек альянса призвал Россию «отвести свои силы от границ Украины» и начать дипломатические переговоры в целях урегулирования кризиса.

Как сообщало немецкое издание Der Spiegel, в Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.

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