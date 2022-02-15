Путин: нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет

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России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ, напомнил глава государства Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Путин: нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет
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Комментируя слова журналиста о том, что «говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО», Путин задался вопросом: «Что значит «говорят?»

«Мы должны с вами понимать, что такое «говорят» в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет «говорят», что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома», — сказал российский президент.

Более того, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО, отметил он.

«Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счётом ничего», — отметил Путин.

Ранее Владимир Путин, комментируя идею вступления Украины в НАТО, напомнил о том, что в украинских доктринальных документах предусмотрено «возвращение Крыма», в том числе военным путём.

Он предложил подумать, к чему в итоге могла бы привести возможная агрессия «члена альянса» против российского полуострова.

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