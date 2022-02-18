Der Spiegel: Запад в документе 1991 года заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток

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В Национальном архиве Великобритании был найден документ 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток, пишет немецкое издание Der Spiegel.
Der Spiegel: Запад в документе 1991 года заявил о неприемлемости расширения НАТО на восток
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

По информации издания, документ под грифом «секретно» обнаружил профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон.

В нем содержится протокол встречи представителей глав МИД США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года по теме безопасности в Центральной и Восточной Европе.

«Мы ясно дали понять на переговорах «2+4» (об урегулировании в отношении Германии при участии ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции. — RT), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», — говорится в заявлении представителя Германии Юргена Хробога.

В свою очередь, американские дипломаты дали аналогичные обещания.

«НАТО не должен расширяться на восток ни формально, ни неофициально», — приводит издание слова представителя Соединённых Штатов Раймонда Зейтца.

Ранее хорватский президент Зоран Миланович заявил, что потенциальное расширение НАТО за счёт Украины угрожает национальным интересам Хорватии, продвижение альянса на восток должно быть остановлено.

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