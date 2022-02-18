Президент Хорватии Миланович выступил против дальнейшего расширения НАТО

Потенциальное расширение НАТО за счёт Украины угрожает национальным интересам Хорватии, продвижение альянса на восток должно быть остановлено, заявил хорватский президент Зоран Миланович.

«Думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, угрожает и хорватским интересам. Потому что мы в НАТО и кто-то может отправить туда наших людей», — сказал он журналистам во время поездки в город Пожега.

НАТО достаточно продвинулось на восток Европы, отметил Миланович.

«Всю жизнь на это смотрю, всю проклятую жизнь, хватит. Пока я президент, я за то, чтобы НАТО больше не расширялось», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что также выступает против вступления в альянс Боснии и Герцеговины, где, по его мнению, притесняют хорватов.

Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, смена власти на Украине была переворотом, «каким угодно движением, только не демократическим».

Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. По его словам, такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики».