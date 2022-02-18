Президент Хорватии Миланович выступил против дальнейшего расширения НАТО

Короткая ссылка
Потенциальное расширение НАТО за счёт Украины угрожает национальным интересам Хорватии, продвижение альянса на восток должно быть остановлено, заявил хорватский президент Зоран Миланович.
Президент Хорватии Миланович выступил против дальнейшего расширения НАТО
  • AP

«Думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, угрожает и хорватским интересам. Потому что мы в НАТО и кто-то может отправить туда наших людей», — сказал он журналистам во время поездки в город Пожега.

НАТО достаточно продвинулось на восток Европы, отметил Миланович.

«Всю жизнь на это смотрю, всю проклятую жизнь, хватит. Пока я президент, я за то, чтобы НАТО больше не расширялось», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что также выступает против вступления в альянс Боснии и Герцеговины, где, по его мнению, притесняют хорватов.

Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, смена власти на Украине была переворотом, «каким угодно движением, только не демократическим».

Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. По его словам, такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить