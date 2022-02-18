Президент Хорватии Миланович выступил против дальнейшего расширения НАТО
- AP
«Думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, угрожает и хорватским интересам. Потому что мы в НАТО и кто-то может отправить туда наших людей», — сказал он журналистам во время поездки в город Пожега.
НАТО достаточно продвинулось на восток Европы, отметил Миланович.
«Всю жизнь на это смотрю, всю проклятую жизнь, хватит. Пока я президент, я за то, чтобы НАТО больше не расширялось», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что также выступает против вступления в альянс Боснии и Герцеговины, где, по его мнению, притесняют хорватов.
Как ранее сообщило хорватское издание Dnevnik, Миланович заявил, что Украине нет места в НАТО. По его словам, смена власти на Украине была переворотом, «каким угодно движением, только не демократическим».
Также президент Хорватии предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. По его словам, такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики».