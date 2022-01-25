Президент Хорватии предупредил об отзыве сил из НАТО в случае конфликта России и Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.

Об этом он сказал в эфире национального телевидения.

По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с тем, что США усиливают своё присутствие в регионе и отправляют разведывательные суда.

«Мы не только не будем отправлять военных, но и, если произойдёт эскалация, отзовём всех хорватских военных до последнего», — цитирует Милановича РИА Новости.

Президент Хорватии добавил, что такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики». Он отметил, что видит «опасное поведение» в вопросах международной безопасности.

Ранее член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив выразил мнение, что стране следует выйти из Североатлантического альянса. С таким предложением он обратился к главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану.