Президент Хорватии предупредил об отзыве сил из НАТО в случае конфликта России и Украины

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Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил, что его страна отзовёт своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины.
Президент Хорватии предупредил об отзыве сил из НАТО в случае конфликта России и Украины
  • Legion-Media

Об этом он сказал в эфире национального телевидения. 

По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с тем, что США усиливают своё присутствие в регионе и отправляют разведывательные суда. 

«Мы не только не будем отправлять военных, но и, если произойдёт эскалация, отзовём всех хорватских военных до последнего», — цитирует Милановича РИА Новости.

Президент Хорватии добавил, что такое решение будет связано не с Украиной или Россией, а «с динамикой американской внутренней политики». Он отметил, что видит «опасное поведение» в вопросах международной безопасности.

Ранее член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив выразил мнение, что стране следует выйти из Североатлантического альянса. С таким предложением он обратился к главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану.

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