В парламенте Франции подняли вопрос о выходе страны из НАТО

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Ксения Калинкина
Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив выразил мнение, что стране следует выйти из Североатлантического альянса. С таким предложением он обратился к главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану. RT ознакомился с тезисами политика.
В парламенте Франции подняли вопрос о выходе страны из НАТО
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«Мишель Ларив обращает внимание министра Европы и иностранных дел на необходимость выхода Франции из Организации Североатлантического договора — единственного объединённого военного альянса в мире», — заявил парламентарий.

По его словам, НАТО должно было исчезнуть после окончания холодной войны. Вместо этого в течение последних 30 лет блок продолжает расширяться.

Политик напомнил, что военный альянс провёл операции в том числе на Балканах, в Афганистане и Ливии и эти действия не гарантировали ни мира во всём мире, ни безопасности Франции.

Теперь НАТО «нацелилось» на Китай — страну, которую считает «системным вызовом», подчеркнул Ларив. Он также отметил, что альянс следует приоритетам, установленным Вашингтоном, однако Париж не разделяет их.

«Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России. Напротив, Франция заинтересована в том, чтобы говорить собственным голосом», — добавил Ларив.

На этом фоне он спросил Ле Дриана, как Франция может «примирить между собой» создание европейской оборонной политики с интеграцией тех же европейских армий в НАТО под руководством Соединённых Штатов.

По словам Ларива, США с момента появления соответствующей концепции «без конца пытаются сорвать любые попытки построить европейскую стратегическую автономию».

В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия сообщили о создании оборонного альянса AUKUS. В его рамках Вашингтон обязуется передать Канберре технологии для строительства собственных атомных подводных лодок, а также американские крылатые ракеты.

В связи с этим Австралия расторгла контракт на €56 млрд на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack. Во Франции раскритиковали действия партнёров. Так, глава МИД Ле Дриан назвал их политику «ударом в спину», подчеркнув, что «союзники себя так не ведут». 

В начале 2021 года французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил актуальность. В связи с этим президент выразил мнение, что Европа должна самостоятельно защищать свои интересы, а не делегировать вопросы обороны НАТО. 

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