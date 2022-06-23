«Соучастники агрессии»: что стоит за обещаниями Киева не наносить западным оружием удары по России

Украинские войска не станут использовать переданное им оружие для атак территории РФ. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, отвечая на вопросы депутатов бундестага. В частности, глава бундесвера сослалась на соответствующие обещания украинского коллеги Алексея Резникова. Ранее аналогичные гарантии публично давал президент Украины Владимир Зеленский. Между тем в России не верят в подобные уверения. Как отметили эксперты, Германия стала последней крупной западной страной, согласившейся передать Киеву артиллерийские орудия и РСЗО. Аналитики уверены, что такое решение Берлин принял вопреки своим национальным интересам, поддавшись давлению США.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин передаёт тяжёлое вооружение Киеву под гарантии неприменения по территории России.

Об этом глава бундесвера сообщила, отвечая в бундестаге на вопрос депутата от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Лукассена. Парламентарий спросил, есть ли какие-либо гарантии, что ВСУ не будут наносить удары по РФ поставленным из ФРГ оружием.

Как уточнила Ламбрехт, соответствующие обещания были даны министром обороны Украины Алексеем Резниковым на прошлой неделе в Брюсселе, где он участвовал в переговорах с главами военных ведомств стран — членов НАТО. В столице Бельгии Резников заявил, что зарубежное вооружение будет использоваться только в целях обороны, отметила Ламбрехт.

«Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий. Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Для коллеги Резникова это было очень важно... Он прямо об этом заявил, поэтому мы уверены», — сказала депутатам глава бундесвера.

Напомним, что по итогам поездки в Брюссель Резников опубликовал на своей странице в Facebook* пост, в котором сообщил, что Киев не намерен нападать на Россию или захватывать её территории. Вместе с тем он заявил, что Крым, который с 2014 года входит в состав РФ, должен отойти Украине.

Общаясь с журналистами 16 июня, Резников подчеркнул, что Киев с помощью западного оружия намерен освободить «все территории, совершенно все, включая Крым».

Ранее в Киеве пригрозили нанести удар по Крымскому мосту, а 21 июня ВСУ обстреляли буровые платформы «Черноморнефтегаза». В ответ на эту диверсию ВС РФ ракетами «Оникс» уничтожили ангары с БПЛА Bayraktar ТВ2 на военном аэродроме Школьный в Одесской области.

«Террористические обстрелы»

Как полагают эксперты, поставленное Западом дальнобойное вооружение украинская армия будет пытаться использовать для диверсий в Крыму и обстрелов населённых пунктов на других территориях, которые Киев признаёт «временно оккупированными».

«Наверняка часть западных поставок будет разгромлена до прибытия на фронт. Уцелевшую технику ВСУ, как я думаю, бросят для поддержания обороны и обязательно будут применять для обстрелов сёл и городов, диверсий в отношении гражданских объектов. Террористические обстрелы населённых пунктов — излюбленная тактика украинских войск и националистов», — отметил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, полковник в запасе Андрей Кошкин.

Напомним, что в настоящее время от обстрелов ВСУ, в том числе орудиями натовской артиллерии, страдает мирное население Донецка. Столица ДНР подвергается регулярным ударам украинской армии с февраля, но в этом месяце их количество значительно возросло. С 13 по 20 июня жертвами обстрелов стали 12 гражданских, 93 человека получили ранения.

Последствия ударов ВСУ по Донецку

РИА Новости

Украинские войска обстреливают город как РСЗО советского производства, так и западными комплексами калибра 155 мм. В начале июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что для ударов по Донецку ВСУ начали использовать американские буксируемые гаубицы М777. Это оружие в количестве 85 единиц было поставлено киевскому режиму из США в конце мая.

Помимо М777, из дальнобойного вооружения от натовских стран Киев на сегодняшний день получил гаубицы FH-70, самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR , Krab, М109. В ближайшее время ожидается передача ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 (MLRS) из арсеналов США и Великобритании.

Передача западного летального вооружения осуществляется на условиях его неприменения против объектов на территории РФ. 31 мая в интервью телеканалу Newsmax президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории. Однако в Москве не поверили подобным заверениям.

Как считает Кошкин, недоверие российских властей обещаниям Киева оправданно и основано на фактах агрессивных действий киевского режима после «майдана».

«Западным государствам необходимо осознавать, что, поставляя любые ударные комплексы киевскому режиму, тем более крупнокалиберную артиллерию, они автоматически становятся соучастниками террористических обстрелов мирного населения и агрессии против России», — подчеркнул Кошкин.

По мнению эксперта, практика отношений с украинским руководством после 2014 года позволяет сделать вывод, что в Киеве не склонны соблюдать какие-либо договорённости и тем более выполнять устные обещания. Кошкин напомнил, что постмайданный режим так и не выполнил ни одного пункта «Минска-2», хотя подписал эти соглашения и формально утвердил формулу Штайнмайера.

«Кристина Ламбрехт, Джо Байден и другие западные политики могут декларировать всё что угодно и как угодно поручаться за Киев. Их слова всё равно ничего не стоят. С 2014 года Запад покровительствует нацистскому режиму на Украине, накачивает его оружием и закрывает глаза на его преступления», — добавил Кошкин.

Министр обороны Украины Алексей Резников (в центре) и глава бундесвера Кристина Ламбрехт (справа)

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Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал и доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. По мнению эксперта, украинская армия продолжит применять западную артиллерию для обстрелов гражданских объектов и не упустит возможности нанести удар по территории РФ, включая Крым.

«Гарантии, о которых сказала Ламбрехт, мягко говоря, очень зыбкие. Давайте говорить прямо, что ФРГ как член НАТО и страна, помогающая Украине, видит в России противника и признаёт Крым частью Украины. В Германии считают нашу страну агрессором и в принципе не видят ничего плохого в том, если ВСУ вновь обстреляют наши регионы», — пояснил Фененко.

«Круговой обмен»

По словам экспертов, Германия оказалась последней крупной западной державой, которая приняла решение о поставках ВСУ крупнокалиберной артиллерии. 21 июня украинские войска получили обещанные немцами самоходки Panzerhaubitze 2000 калибра 155 мм. Дальность стрельбы этими орудиями может достигать 40 км. Всего Украине поставили семь германских САУ.

Также в ближайшее время ФРГ собирается передать ВСУ реактивные системы залпового огня Mars II максимальной дальностью 84 км. Об этом Ламбрехт сообщила 22 июня, выступая в бундестаге. Правда, количество РСЗО, которые ФРГ поставит киевскому режиму, будет тоже невелико — всего три единицы.

21 июня бундесвер опубликовал полный, как официально утверждается, список образцов вооружения, которые были отправлены на Украину после начала спецоперации ВС РФ.

В этот перечень входят ПЗРК «Стрела» и Stinger, cамоходные зенитные комплексы IRIS-T SLM, ручные гранатомёты Panzerfaust 3, гранаты, мины, каски, автомобили различного типа, запчасти для советских истребителей МиГ-29 и пр.

Согласно открытым данным, сейчас наряду с Mars II украинская армия должна получить три десятка зенитных самоходок Gepard. При этом в ФРГ пока воздерживаются от прямых поставок украинской армии танков Leopard и БМП Marder.

Чтобы всё-таки снабжать киевский режим бронетехникой и другими тяжёлыми вооружениями, Берлин намерен развивать так называемый круговой обмен. Суть схемы заключается в том, что ФРГ отдаёт свою технику европейским странам, которые помогают ВСУ.

Например, Берлин собирался передать Словакии 15 танков Leopard 2A4 в обмен на 30 единиц советских танков Т-72, которые Братислава могла бы поставить украинской армии. Однако, как сообщает Business Insider, правительству Словакии не понравилась сделка, предложенная немцами.

Ситуация с поставками немецкого оружия неоднократно становилась причиной конфликтов между Берлином и Киевом. Украинские власти выражали своё недовольство как на публичном уровне, так и в ходе закрытых бесед с германскими партнёрами.

Киев исходит из того, что ФРГ должна увеличить объёмы и темпы поставок, а также расширить номенклатуру передаваемой техники. Так, в начале июня спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на встрече с Ламбрехт высказался за поставки подводных лодок в качестве военной помощи.

Склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Фененко считает, что немцы по-прежнему осторожничают, не желая резко повышать военные расходы из-за Украины и опустошать собственные запасы оружия.

«Я думаю, что для Германии, как и для других натовских стран, Украина играет роль полигона. Передавая ВСУ относительно небольшие партии оружия, они хотят понаблюдать, насколько эффективно оно применятся против нашей армии», — говорит Фененко.

По мнению Андрея Кошкина, на начальном этапе спецоперации Германия пыталась дистанцироваться от накачки Украины оружием, но в итоге уступила давлению США.

«Правительство Олафа Шольца не хотело вовлекать Германию в опасный процесс поддержки Киева летальным оружием и излишне портить отношения с Россией. Однако оно не выдержало давления прежде всего Вашингтона и теперь пытается сгладить ситуацию, как бы оправдаться за свой недальновидный шаг», — подытожил Кошкин.

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