Украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Донецку

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 155 мм.

Первый обстрел был зафиксирован в 07:55, ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

«Населённый пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено десять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что киевский режим, обстреливая города Донбасса, преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам, подобные атаки не принесут ВСУ никакого военного преимущества.