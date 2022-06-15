Небензя: Киев преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам в Донбассе

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Обстреливая города Донбасса, киевский режим преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам, подобные атаки не принесут ВСУ никакого военного преимущества, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Киев преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам в Донбассе
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  • © picture alliance

«Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, больницам, рынкам и жилым кварталам», — сказал Небензя на английском языке.

За гибель гражданских лиц в Донбассе ответственны в том числе поставляющие оружие Киеву западные страны, отметил дипломат.

15 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию республики.

Вечером 13 июня представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».

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