Небензя: Киев преследует цель нанести как можно больше ущерба гражданским лицам в Донбассе
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«Донецк не находится на линии соприкосновения, в районе обстрелов нет военных объектов. Украинские военные намеренно целятся по гражданским районам и инфраструктуре, больницам, рынкам и жилым кварталам», — сказал Небензя на английском языке.
За гибель гражданских лиц в Донбассе ответственны в том числе поставляющие оружие Киеву западные страны, отметил дипломат.
15 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию республики.
Вечером 13 июня представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».