В ДНР сообщили о 64 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию республики.
В ДНР сообщили о 64 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

«За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено 412 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов два человека погибли, восемь получили ранения.

Также было повреждено 37 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Горловку и посёлок Зайцево Южное.

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