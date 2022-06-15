В ДНР сообщили о 64 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию республики.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено 412 единиц различных боеприпасов.

В результате обстрелов два человека погибли, восемь получили ранения.

Также было повреждено 37 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Горловку и посёлок Зайцево Южное.