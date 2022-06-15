В ДНР сообщили о 64 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
«За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 412 единиц различных боеприпасов.
В результате обстрелов два человека погибли, восемь получили ранения.
Также было повреждено 37 домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Горловку и посёлок Зайцево Южное.