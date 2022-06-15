Военные Украины обстреляли Горловку и Зайцево Южное

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Украинские военные выпустили по Горловке и посёлку Зайцево Южное восемь снарядов калибром 152 мм и 20 мин калибром 60мм.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрел Горловки произвели с направления Курдюмовки в 05:10 (мск). Зайцево Южное обстреляли в 06:00 (мск) со стороны населённого пункта Жованка.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные произвели обстрел Гольмовского в 06:00 (мск) 15 июня. По населённому пункту выпустили десять снарядов калибром 122 мм.

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