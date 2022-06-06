Пушилин заявил об использовании ВСУ американских вооружений при обстреле Донецка

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил об использовании Вооружёнными силами Украины американских вооружений при обстреле Донецка.

«Американское вооружение, в частности (гаубицы) М777, уже используется (украинскими войсками)», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин рассказал, что этот вид артиллерии был задействован при обстреле спальных районов Донецка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в поставках американских ракетных систем залпового огня Украине нет ничего нового, аналогичные системы уже используются украинскими военными.

Также Путин заявил, что Россия сделает соответствующие выводы, если Украине будут поставлены ракеты дальнего действия.