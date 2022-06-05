Путин заявил, что в поставках Киеву американских РСЗО нет ничего нового
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«Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня — они ведь в украинской армии находятся на вооружении — аналогичные системы советского, российского производства: «Град», «Смерч», «Ураган», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Путин добавил, что новые системы будут поставляться с максимальной дальностью стрельбы в 45—70 км.
РСЗО с такими же характеристиками уже стоят на вооружении Украины, подчеркнул российский лидер.
Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках реактивных систем залпового огня являются прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь другие страны в ситуацию на Украине.