Германия готовится к поставке украинской армии комплексов РСЗО Mars

Короткая ссылка
Германия поставит украинской армии три комплекса РСЗО Mars. Обучение солдат пользованию ими может начаться в июле, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Германия готовится к поставке украинской армии комплексов РСЗО Mars
  • AP

«Другие системы будут поставлены, ведётся подготовка к следующей (поставке) — РСЗО Mars 2, обучение может начаться ещё в июле. Когда это обучение завершится, состоится поставка на Украину», — сказала она в бундестаге. Её слова приводит РИА Новости.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить