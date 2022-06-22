Германия готовится к поставке украинской армии комплексов РСЗО Mars

Германия поставит украинской армии три комплекса РСЗО Mars. Обучение солдат пользованию ими может начаться в июле, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Другие системы будут поставлены, ведётся подготовка к следующей (поставке) — РСЗО Mars 2, обучение может начаться ещё в июле. Когда это обучение завершится, состоится поставка на Украину», — сказала она в бундестаге. Её слова приводит РИА Новости.

13 июня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.