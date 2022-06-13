Канцлер ФРГ Шольц анонсировал новые поставки военной помощи на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.

«Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине в том числе современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии», — приводит слова Шольца Интерфакс.

Как заявил ранее Шольц, Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.