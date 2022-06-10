В правительстве Германии объяснили задержки поставок оружия Украине
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По его словам, гаубицы PzH 2000 в настоящее время находятся в Германии, «потому что проводится обучение украинских солдат их применению». Сроков завершения обучения Хебештрайт называть не стал.
Что касается систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые пообещал Киеву канцлер Олаф Шольц, то по ним должен быть заключён договор между Украиной и германской промышленностью, пояснил представитель кабмина, слова которого приводит ТАСС.
Бундесвер при этом не располагает такими системами и не может их отдать из своих резервов, подчеркнул он.
Как заявил ранее Шольц, Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.