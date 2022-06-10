В правительстве Германии объяснили задержки поставок оружия Украине

Короткая ссылка
У Германии есть ряд причин, по которым она до сих пор не поставила Украине ряд вооружений, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
В правительстве Германии объяснили задержки поставок оружия Украине
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

По его словам, гаубицы PzH 2000 в настоящее время находятся в Германии, «потому что проводится обучение украинских солдат их применению». Сроков завершения обучения Хебештрайт называть не стал.

Что касается систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые пообещал Киеву канцлер Олаф Шольц, то по ним должен быть заключён договор между Украиной и германской промышленностью, пояснил представитель кабмина, слова которого приводит ТАСС.

Бундесвер при этом не располагает такими системами и не может их отдать из своих резервов, подчеркнул он.

Как заявил ранее Шольц, Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить