В правительстве Германии объяснили задержки поставок оружия Украине

У Германии есть ряд причин, по которым она до сих пор не поставила Украине ряд вооружений, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, гаубицы PzH 2000 в настоящее время находятся в Германии, «потому что проводится обучение украинских солдат их применению». Сроков завершения обучения Хебештрайт называть не стал.

Что касается систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые пообещал Киеву канцлер Олаф Шольц, то по ним должен быть заключён договор между Украиной и германской промышленностью, пояснил представитель кабмина, слова которого приводит ТАСС.

Бундесвер при этом не располагает такими системами и не может их отдать из своих резервов, подчеркнул он.

Как заявил ранее Шольц, Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag отметил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.