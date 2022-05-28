Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не может исполнить все желания Киева по поставкам оружия

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что Германия принимает достаточно мер в рамках оказания военной помощи Украине, но не может исполнить все желания Киева.
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия не может исполнить все желания Киева по поставкам оружия
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  • © picture alliance

По его словам, в настоящее время украинские солдаты обучаются обращению с самоходными гаубицами PzH 2000.

«В ближайшее время Германия поставит эти вооружения Украине, так что это неправда, что Германия ничего или мало поставляет. Верно то, что Берлин не может выполнить все желания Украины», — заявил Хабек.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.

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