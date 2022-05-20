Посол Украины Мельник: складывается впечатление, что Шольц не желает поставлять оружие

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у украинской стороны складывается впечатление, будто немецкий канцлер Олаф Шольц «не хочет» поставлять Украине тяжёлое вооружение.

«У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать», — сказал посол в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его словам, «самоходных гаубиц всего семь», а зенитных самоходных установок Gepard у Украины нет.

Также Мельник пожаловался на то, что у Украины нет и танков Leopard 1 или боевых машин пехоты Marder.

«Создаётся впечатление ожидания прекращения огня», — сказал дипломат.

Ранее эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн в беседе с RT заявил, что поставляемое Западом вооружение Киеву может подорвать безопасность в Европе.