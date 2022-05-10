Геополитик Томанн: поставки оружия Киеву в будущем навредят Европе

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Поставляемое Западом вооружение Киеву может подорвать безопасность в Европе, заявил RT эксперт по вопросам геополитики Пьер-Эммануэль Томанн.
Геополитик Томанн: поставки оружия Киеву в будущем навредят Европе
  • AP

«В западных СМИ полно пропаганды, поскольку большинство стран Евросоюза решили не сохранять нейтралитет, а поддержать Украину. Это очень опасное решение, поскольку лишает правительство Зеленского возможности вести мирные переговоры. Поставляемое лёгкое вооружение попадёт в руки неонацистских экстремистов, что в будущем негативно скажется на безопасности Европейского региона», — сказал Томанн.

Он отметил, что крупные СМИ «верят на слово украинским пропагандистам», а «англосаксонские страны заняли антироссийскую позицию».

«Журналисты даже не пытаются относиться к происходящему критически, но многие жители европейских стран, например, Франции, не верят СМИ», — заключил эксперт.

10 мая глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о планах поставить Киеву современные танки и гаубицы.

Как отмечал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США затягивают конфликт на Украине «самыми подлыми методами».

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, недоговороспособность «характеризует истинные замыслы Киева» и его линию на затягивание переговоров: киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, «которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий».

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