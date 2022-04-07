Глава СВР Нарышкин заявил о затягивании США конфликта на Украине «самыми подлыми методами»

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США затягивают конфликт на Украине «самыми подлыми методами».
Глава СВР Нарышкин заявил о затягивании США конфликта на Украине «самыми подлыми методами»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Он высказал мнение, что в Вашингтоне сейчас видят основную задачу в том, чтобы сделать конфликт как можно более затратным для Москвы и Киева.

«Для этого используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооружённых боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле террористического подполья», — говорится в статье Нарышкина для российского журнала «Национальная оборона».

Он отметил, что НАТО, «как подчёркивают американские «стратеги», должно постараться превратить Украину «в некое подобие Афганистана». 

Ранее директор СВР заявил, что солдаты и офицеры армии России находятся на переднем крае борьбы с неонацизмом.

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