Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что солдаты и офицеры армии России находятся на переднем крае борьбы с неонацизмом.

«Солдаты и офицеры российской армии находятся на переднем крае борьбы с неонацизмом, выпестованным западными тоталитарно-либеральными режимами. Наши соотечественники, осознанно избравшие военную профессию, честно и до конца исполняют свой воинский долг», — сказал Нарышкин на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мужество и отвага наших военнослужащих напоминает о подвигах дружинников Александра Невского, о суворовских чудо-богатырях, о героях-панфиловцах, прокладывают России дорогу в историческое будущее», — высказал мнение глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что в настоящее время решается судьба России. Он призвал не забывать, что «главным фактором развития России, стержнем её тысячелетней истории был и остаётся суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу».

По его словам, в таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.