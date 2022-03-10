Путин: Россия не может жить в униженном состоянии, согнув спину
- РИА Новости
Как напомнил президент, санкционное давление было всегда, а сейчас оно имеет комплексный характер и создаёт определённые трудности, но Россия их преодолеет, а экономика адаптируется к этой ситуации, в том числе развивая импортозамещение.
«В конце концов это приведёт к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», — отметил он.
Многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, «согнув спину» и «подобострастно принимая» все решения своего суверена, добавил глава государства.
«Россия в таком жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может», — подчеркнул Путин.
Страна все трудности преодолеет, заверил президент.
Годом ранее Путин в послании Федеральному собранию сравнил подражание «задирающих» Россию стран с шакалом Табаки, поддакивающим тигру Шерхану.
«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — отметил президент.
В начале декабря российский лидер во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше оставаться конкурентоспособными.