Путин: Россия не может жить в униженном состоянии, согнув спину

Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании с правительством. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.

Как напомнил президент, санкционное давление было всегда, а сейчас оно имеет комплексный характер и создаёт определённые трудности, но Россия их преодолеет, а экономика адаптируется к этой ситуации, в том числе развивая импортозамещение.

«В конце концов это приведёт к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета», — отметил он.

Многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, «согнув спину» и «подобострастно принимая» все решения своего суверена, добавил глава государства.

«Россия в таком жалком состоянии и униженном состоянии существовать не может», — подчеркнул Путин.

Страна все трудности преодолеет, заверил президент.

Годом ранее Путин в послании Федеральному собранию сравнил подражание «задирающих» Россию стран с шакалом Табаки, поддакивающим тигру Шерхану.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все, как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», — отметил президент.

В начале декабря российский лидер во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше оставаться конкурентоспособными.