Путин рассказал о решении почти всех задач по импортозамещению

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Российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.
Путин рассказал о решении почти всех задач по импортозамещению
  • AP

«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению. — RT), которые перед собой ставили. Они не все ещё решены — там такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень много сделано. Всё, что мы ставили в качестве задач, почти всё решено, есть ещё вопросы, связанные с микроэлектроникой... Есть над чем работать, но и здесь есть хорошие перспективы», — сказал президент.

В июне Путин заявил, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.

Также летом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что в 2021 году прогнозируемый объём импортозамещения может составить порядка 600 млрд рублей.

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