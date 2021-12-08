Путин рассказал о решении почти всех задач по импортозамещению

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но необходимо и дальше продолжать оставаться конкурентоспособными.

«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению. — RT), которые перед собой ставили. Они не все ещё решены — там такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень много сделано. Всё, что мы ставили в качестве задач, почти всё решено, есть ещё вопросы, связанные с микроэлектроникой... Есть над чем работать, но и здесь есть хорошие перспективы», — сказал президент.

В июне Путин заявил, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.

Также летом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что в 2021 году прогнозируемый объём импортозамещения может составить порядка 600 млрд рублей.