Путин высказался о попытках США сохранить монопольное положение в мире

Короткая ссылка
Экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции Запада, а её обороноспособность по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США, заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии.
Путин высказался о попытках США сохранить монопольное положение в мире
  • РИА Новости

«Период однополярного мира прошёл. И вы должны исходить из того, что мир меняется и меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается, её экономический суверенитет повышается», — сказал Путин, приводя в пример рекомендации аналитиков, которые консультируют политический класс в США.

Глава государства отметил, что партнёры в США понимают, что мир меняется, однако стараются сохранить своё монопольное положение.

«Отсюда, пожалуйста, угрозы и дальнейшее деструктивное поведение — и с учениями этими, и с провокациями, с санкциями», — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить