Путин высказался о попытках США сохранить монопольное положение в мире

Экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции Запада, а её обороноспособность по некоторым параметрам превзошла многие страны мира, в том числе США, заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии.

«Период однополярного мира прошёл. И вы должны исходить из того, что мир меняется и меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается, её экономический суверенитет повышается», — сказал Путин, приводя в пример рекомендации аналитиков, которые консультируют политический класс в США.

Глава государства отметил, что партнёры в США понимают, что мир меняется, однако стараются сохранить своё монопольное положение.

«Отсюда, пожалуйста, угрозы и дальнейшее деструктивное поведение — и с учениями этими, и с провокациями, с санкциями», — добавил президент.

При этом он подчеркнул, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.