Путин высказался о попытках США сохранить монопольное положение в мире
- РИА Новости
«Период однополярного мира прошёл. И вы должны исходить из того, что мир меняется и меняется быстро. Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, всё равно Россия развивается, её экономический суверенитет повышается», — сказал Путин, приводя в пример рекомендации аналитиков, которые консультируют политический класс в США.
Глава государства отметил, что партнёры в США понимают, что мир меняется, однако стараются сохранить своё монопольное положение.
«Отсюда, пожалуйста, угрозы и дальнейшее деструктивное поведение — и с учениями этими, и с провокациями, с санкциями», — добавил президент.
При этом он подчеркнул, что санкционная политика против России дала толчок программам импортозамещения.