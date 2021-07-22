Медведев назвал прогнозируемый объём импортозамещения в России в 2021 году

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал прогнозируемый объём импортозамещения в России в 2021 году.
Медведев назвал прогнозируемый объём импортозамещения в России в 2021 году
  • РИА Новости

«В 2021 году прогнозируемый объём импортозамещения может составить порядка 600 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что сейчас в стране реализуется более 20 отраслевых программ, планов в приоритетных гражданских отраслях промышленности.

Медведев подчеркнул, что запущено уже более 1 тыс. импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год, рассказал о планах по импортозамещению.

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