Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал прогнозируемый объём импортозамещения в России в 2021 году.

«В 2021 году прогнозируемый объём импортозамещения может составить порядка 600 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что сейчас в стране реализуется более 20 отраслевых программ, планов в приоритетных гражданских отраслях промышленности.

Медведев подчеркнул, что запущено уже более 1 тыс. импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.

В мае премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год, рассказал о планах по импортозамещению.