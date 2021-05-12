Мишустин рассказал о планах по импортозамещению

Короткая ссылка
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год, рассказал о планах по импортозамещению.
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

По его словам, новые планы импортозамещения формируются адекватно возникающим вызовам.

«Рассчитываем к середине лета обновлённые планы уже утвердить. При этом фактически мы уже их реализуем», — сказал он.

Мишустин отметил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, прежде всего в обрабатывающей.

«Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%», — сказал он.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона из-за санкций США активно займётся отказом от западной продукции. Он отметил, что вопросы импортозамещения выходят для России на первый уровень.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить