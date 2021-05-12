Мишустин рассказал о планах по импортозамещению

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год, рассказал о планах по импортозамещению.

По его словам, новые планы импортозамещения формируются адекватно возникающим вызовам.

«Рассчитываем к середине лета обновлённые планы уже утвердить. При этом фактически мы уже их реализуем», — сказал он.

Мишустин отметил, что импортозамещение последовательно расширяется во многих сферах промышленности, прежде всего в обрабатывающей.

«Доля отечественной продукции в этих отраслях в прошлом году значительно возросла и составляет сейчас порядка 60%», — сказал он.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская сторона из-за санкций США активно займётся отказом от западной продукции. Он отметил, что вопросы импортозамещения выходят для России на первый уровень.