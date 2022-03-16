Директор СВР Нарышкин: сейчас решается судьба России

В настоящее время решается судьба России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, её будущее место в мире», — цитирует РИА Новости Нарышкина.

Он призвал не забывать, что «главным фактором развития России, стержнем её тысячелетней истории был и остаётся суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу».

«Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей», — сказал Нарышкин.

По его словам, в таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не может жить в жалком и униженном состоянии, «согнув спину», как некоторые другие страны. Он подчеркнул, что страна будет повышать свою самостоятельность и суверенитет.