Лавров обвинил США и союзников в подталкивании Киева к продолжению боевых действий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники толкают Украину на продолжение боевых действий.

«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США затягивают конфликт на Украине «самыми подлыми методами».

Он высказал мнение, что в Вашингтоне сейчас видят основную задачу в том, чтобы сделать конфликт как можно более затратным для Москвы и Киева.