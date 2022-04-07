Лавров обвинил США и союзников в подталкивании Киева к продолжению боевых действий
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«Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США затягивают конфликт на Украине «самыми подлыми методами».
Он высказал мнение, что в Вашингтоне сейчас видят основную задачу в том, чтобы сделать конфликт как можно более затратным для Москвы и Киева.