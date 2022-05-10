Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о планах поставить Киеву танки и гаубицы

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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о планах поставить Киеву современные танки и гаубицы.
Глава МИД ФРГ Бербок сообщила о планах поставить Киеву танки и гаубицы
  • AP

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в украинской столице.

«Следующим шагом станут высоко современные танки, гаубицы, это значит, что мы сможем использовать их для защиты от дронов», — приводит её слова РИА Новости. 

При этом она заявила, что ФРГ и Нидерланды «смогут сообща поставить эти гаубицы». Бербок добавила, что «одна страна не может поставить всё», ведь у неё самой «есть недостача».

Она уточнила, что ФРГ предоставит Киеву семь гаубиц, а также проведёт обучение украинских военных.

Ранее газета Das Erste писала, Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать.

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