Das Erste: Германия передаст Украине семь САУ после того, как их отремонтируют

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Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать, пишет Das Erste.
Das Erste: Германия передаст Украине семь САУ после того, как их отремонтируют
  • AP

О достигнутой договорённости уже сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе своего визита в Словакию, отмечает газета. В настоящее время техника находится на ремонте.

Также бундесвер планирует «обеспечить обучение украинских военнослужащих» навыкам обращения с гаубицами этого типа, говорится в материале.

По словам Ламбрехт, передача вооружений Украине не отразится на военных возможностях ФРГ, потому что гаубицы будут взяты не из активного арсенала бундесвера.

Официально ВС Германии располагают 119 экземплярами САУ этого типа, из которых в боевой готовности находятся около 40, пишет издание.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

9 апреля Кристина Ламбрехт сообщила, что Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, потому что армия Германии сама должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность.

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