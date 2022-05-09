Шольц считает, что Берлину «не оставили выбора» в вопросе поставок вооружений Киеву

Россия «не оставляет» Германии другого выбора, кроме как поставлять Киеву оружие, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.

«Путин не оставляет нам другого выбора», — цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

9 апреля германский министр обороны Кристина Ламбрехт сообщила, что Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, потому что армия Германии сама должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность.

Как писала газета Das Erste, Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать.