Шольц считает, что Берлину «не оставили выбора» в вопросе поставок вооружений Киеву
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«Путин не оставляет нам другого выбора», — цитирует Шольца ТАСС.
Канцлер заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.
9 апреля германский министр обороны Кристина Ламбрехт сообщила, что Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, потому что армия Германии сама должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность.
Как писала газета Das Erste, Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать.