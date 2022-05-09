Шольц считает, что Берлину «не оставили выбора» в вопросе поставок вооружений Киеву

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Россия «не оставляет» Германии другого выбора, кроме как поставлять Киеву оружие, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов.
Шольц считает, что Берлину «не оставили выбора» в вопросе поставок вооружений Киеву
  • AP

«Путин не оставляет нам другого выбора», — цитирует Шольца ТАСС.

Канцлер заявил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

9 апреля германский министр обороны Кристина Ламбрехт сообщила, что Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, потому что армия Германии сама должна быть в состоянии обеспечить свою безопасность.

Как писала газета Das Erste, Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, однако сначала их нужно отремонтировать.

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