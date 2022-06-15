«Ответным огнём наши пограничники подавили нападение»: ВСУ обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области

Украинские военные утром 15 июня обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Нападение было подавлено ответным огнём российских пограничников. Кроме того, в Народной милиции ЛНР заявили об открытии гуманитарного коридора для выхода гражданских с территории завода «Азот» в Северодонецке, где украинские националисты могут удерживать до 1,2 тыс. гражданских лиц. Между тем накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ несут «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области.

Утром 15 июня украинские вооружённые формирования обстреляли пропускной пункт «Крупец» в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в 07:30 противник со стороны Украины обстрелял пункт пропуска «Крупец» в Рыльском районе. Пострадавших и разрушений нет, ответным огнём наши пограничники подавили нападение», — написал он в своём Telegram-канале.

Накануне было обстреляно село Займище в Брянской области. По предварительным данным, удар нанесён ракетой «Точка-У». В результате обстрела пострадали шесть человек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

«Болезненные» потери Украины

За минувшие сутки Вооружённые силы Украины понесли «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — сказал он.

Наряду с этим Зеленский заверил, что Украина не станет обстреливать российскую территорию, получив от Запада вооружение с дальностью поражения более 100 км: «Нам неинтересны обстрелы гражданских людей».

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Группировка украинских войск на территории завода «Азот» в Северодонецке может составлять до 2,5 тыс. человек, примерно четверть из них — иностранные наёмники, заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв. Он допустил, что там могут находиться до 1,2 тыс. гражданских.

«Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учётом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — цитирует его ТАСС.

При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в ходе стрима «Летучка» сообщил об открытии 15 июня гуманитарного коридора для выхода гражданских с завода «Азот».

«Самое важное мероприятие сегодня на территории ЛНР — это зелёный коридор из промзоны предприятия «Азот» по направлению к населённому пункту Сватово. Данный зелёный коридор работает с 08:00 до 22:00», — сказал он.

Заявление посла России в США

Позиция Пентагона о возможности расширения поставок на Украину дальнобойных комплексов направлена на дальнейшую эскалацию, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление Пентагона о намерении передать ВСУ реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Можно только ужаснуться вероятным последствиям применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — сказал дипломат.

При этом, заявил он, на Западе не замечают расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии.

«В ходе многодневных обстрелов столицы ДНР гибнут мирные жители, снаряды попадают по роддому, городскому рынку и спальным районам. Там даже близко нет скоплений российских военных сил и средств», — сказал дипломат.

13 июня Донецк подвергся сильным обстрелам со стороны ВСУ. По городу было выпущено 80 ракет из «Града». В результате обстрелов погибли по меньшей мере семь человек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать произошедшее.

Херсонская область

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе с каждым днем растёт число желающих получить российские паспорта.

«Всё больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации. Жители Херсонщины массово сегодня стоят в очередях, чтобы сдать документы для получения российского гражданства только лишь потому, что Россия может защитить, Россия может накормить и социально обеспечить человека в стране, в которой человек — это наивысшая социальная ценность государства», — приводит его слова РИА Новости.

Он заметил, что поступило уже более 10 тыс. заявок на получение гражданства РФ.

25 мая Владимир Путин упростил приём в российское гражданство для жителей Запорожской и Херсонской областей.