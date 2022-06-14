Число пострадавших при обстреле ВСУ Брянской области возросло до шести

Число пострадавших в результате обстрела со стороны украинской армии села Займище в Брянской области возросло до шести, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточнённой информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двум гражданам оказана медицинская помощь», — написал он в Telegram.

По словам Богомаза, всех, у кого диагностированы осколочные ранения, госпитализировали. Пациенты находятся в стабильном состоянии.

Ранее губернатор Брянской области заявил, что в результате обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека.

В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.