Число пострадавших при обстреле ВСУ Брянской области возросло до шести
- РИА Новости
«По уточнённой информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Ещё двум гражданам оказана медицинская помощь», — написал он в Telegram.
По словам Богомаза, всех, у кого диагностированы осколочные ранения, госпитализировали. Пациенты находятся в стабильном состоянии.
Ранее губернатор Брянской области заявил, что в результате обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека.
В соцсетях опубликовали видео с предполагаемого места взрыва.