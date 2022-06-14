В соцсетях появилось видео с предполагаемого места взрыва в Клинцах Брянской области

В соцсетях опубликовали видео с места взрыва, предположительно, в Клинцах Брянской области.

Сообщается, что вертолёт кружил, предположительно, над военной частью, после чего были слышны звуки взрывов.

Местные жители пишут о пожаре в указанном районе, на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Официальных комментариев относительно инцидента пока не поступало.

Власти Брянской области ранее продлили высокий, «жёлтый», уровень террористической опасности в регионе с 24 мая ещё на 15 суток.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также сообщил о продлении на полуострове высокого уровня террористической опасности, он будет действовать до 20:00 25 июня.